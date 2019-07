,,Transseksualny'' 5-letni Bartek to oszustwo LGBT?! Prokurator potrzebny od ZARAZ!

– Nie możemy jeździć komunikacją, staram się nie chodzić do dużych sklepów, bo powodują napady złości, płaczu. Zosia bardzo źle reaguje na hałas. Pani doktor widzi też opóźnienie w rozwoju, które jest do nadrobienia, ale jest potrzebna intensywna terapia –opowiadała Dorota, mama Zosi.

Ciekawy komentarz umieściła Fundacja Zdrowia Psychicznego In Via, która pomagała rodzinie:

- W związku z licznymi pytaniami o pomoc którą Fundacja In Via prowadziła na rzecz 5-letniej autystycznej dziewczynki Zosi i po wyemitowaniu reportażu o "Bartku LGBT" zebrane pieniądze ze sprzedaży losów, zbiórki do puszek, wpłat darczyńców zostały przekazane pani Dorocie na dalsze leczenie i rehabilitacje dziecka. Wyemitowanie reportażu, który w naszej ocenie jest tendencyjny, nieprofesjonalny, atakujący panią Klepacką, Kościół katolicki - który jako pierwszy wspomagał Zosię - jest dla nas trudne. Dziecko /pani Dorota zostali wykorzystani do ideologii LGBT - czytamy