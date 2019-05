Lewica chce zakazać nielewicowym sportowcom... udziału w zawodach sportowych

edi 27.5.19 15:10

Dla niewierzących - to nie PiS POKOnał POKO - to MARYJA KRÓLOWA POLSKI w miesiącu MARYJNYM - MAJU w DZIEŃ MATKI tego dokonała.

To zła wiadomość dla POKOnanych BO TO JEST TA - KTÓRA ZMIAŻDŻY GŁOWĘ SZATANA - NAWRÓĆCIE SIĘ PUKI CZAS ! bo przyjdzie NASTĘPNY ŁOMOT NA JESIENI !