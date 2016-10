Lewandowski załatwił KOD!

reklama

reklama

Opozycja już zbierała siły do zorganizowania protestów pod stadionami pod hasłem „nie oddamy wam sportu”. Na szczęście rzutem na taśmę nasz najlepszy napastnik pokrzyżował te plany.

Jak wynika z przechwyconych przez nas telepatycznie tajnych instrukcji KOD, których szereg już opisywaliśmy, sfrustrowani pracownicy wielkich korporacji z jeszcze większych miast (oczywiście doskonale wykształceni) byli bliscy zawału podczas niedawnego meczu Lewandowski kontra reszta świata.

Było już niemal jasne, że za słabymi wynikami naszej reprezentacji stoi Antonii Macierewicz i Jarosław Kaczyński, którzy stłamsili mistrzowskie ambicje drużyny i narażają jej dobre imię na szwank na międzynarodowych salonach. Podobno były już gotowe petycje do FIFA 2017 i do UEFA, ale to szczegół.

Najlepsze, że do 94 minuty był gotowy plan wyprowadzenia kibiców na ulice. Demonstracje miały się odbyć pod każdym z najdroższych stadionów świata, wybudowanych na legendarne Euro 2012, na którym Polska pod wodzą Donalda Tuska osiągała największe sportowe sukcesy.

Swoje poparcie dla inicjatywy protestu: „nie oddamy wam sportu” (brano pod uwagę także biało-czerwony marsz), zgłosiła grupa byłych prezesów PZPN, byłych delegatów na mundial w Meksyku i uczestników eliminacji do Mistrzostw Europy w ZSRR. W stano gotowości postawione były największe autorytety piłkarskie epoki: Fryzjer, Lato, Kręcina.

Parlament Europejski miał zorganizować pilną debatę na temat nieskuteczności gry polskiej reprezentacji a sprawę miała szczegółowo zbadać Europejska Komisja ds. Sportów Zespołowych, Nawodnienia Muraw i Rozsuwania Dachów, mająca swą siedzibę w Monte Carlo.

Wszystko szło dobrze, gdy w 95 minucie Robert Lewandowski strzelił zwycięską bramkę i Polska zdobyła nieoficjalne mistrzostwo Kaukazu. Wszystkie plany trafił szlag i akcja została odwołana.

TT/Fronda.pl

12.10.2016, 9:45