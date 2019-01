Lewactwo zwalcza Kościół tak jak za komuny. Nawet frazesy te same

Antyklerykalizm to od wieków klasyczny oręż lewicy. Dziś również jawni i krypto lewicowcy szerzą wobec duchownych katolickich bzdurne oskarżenia o rzekomą pedofilię, i domagają się świeckiego państwa. Lewica chce poprzez wzbudzanie nienawiści do Kościoła katolickiego zyskać popularność.

Jest to klasyczna lewicowa taktyka. Tak jak dziś lewica i groteskowa opozycja atakuje Kościół katolicki, tak samo działali komuniści w czasach PRL. Doskonałym tego przykładem jest walka komunistycznej dyktatury z katolickimi obchodami milenium chrztu Polski organizowanymi przez Kościół katolicki, co opisali liczni naukowcy w 1024 stronicowym zbiorze artykułów naukowych wydanych staraniem Instytutu Pamięci Narodowej „Pół wieku Milenium. Religijne, polityczne i społeczne aspekty obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski (1956 –1966/1967)” - na szczególną uwagę w publikacji zasługuje artykuł Łucji Marek ''„Ofensywie klerykalizmu trzeba położyć tamę”. Partyjno-państwowa walka z Kościołem o ducha narodu w okresie Wielkiej Nowenny na przykładzie województwa katowickiego”.

Do milenium chrztu Polski Kościół katolicki rozpoczął przygotowania w 1956 roku, kiedy Episkopat Polski złożył na Jasnej Górze ślubowanie, którego rotę ułożył uwięziony prymas Wyszyński. Tekst ślubowania nawiązywał do ślubowania złożonego 300 lat wcześniej przez króla Jana Kazimierza we Lwowie.