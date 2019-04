Lewactwo ma na to alergię. Oto dowód, jak Kościół ratuje egzaminy

Na portalu Fronda.pl monitorujemy sytuację strajków Związku Nauczycielstwa Polskiego i problemów z nich wynikających. Wspominaliśmy już, że do komisji pilnującej młodzież piszącą egzaminy gimnazjalne może zgłosić się każdy, kto posiada kwalifikacje pedagogiczne - i że to m.in. katecheci, pomagają, by egzaminy odbyły się bez szkody dla uczniów.