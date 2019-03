Lewacka hucpa w ECS w rocznicę śmierci św. Jana Pawła II

Maria Błaszczyk 23.3.19 15:24

"Czy właściwym jest prowadzenie na terenie ECS działalności w postaci publicznej dyskusji o liczbie partnerów/partnerek seksualnych? Czy to w ogóle jest interesujący problem w debacie publicznej? "

Tego nie wiem, ale wydaje się, że Frondę, wielebnego księdza Oko i ich P.T. czytelników interesuje to nadzwyczajnie.



Mnie z kolei oburza jwyzywanie przez hołubionego przez rządzących pana Pietrzaka elektoratu partii opozycyjnej od " wszy, mend, gnid, pluskiew, much plujek, żuków gnojników" (w ostatnich wyborach było to ponad 3 i pół miliona naszych rodaków - naszych bliskich i sąsiadów, fryzjerów, nauczycielek naszych dzieci itd). A to wszystko w publicznej TVP Kultura. Czy to nie pogłębia podziałów, jak kochana Fronda myśli?

Oburzają mnie żarty z niedogazowanych Żydów. Oburza mnie szczucie na osoby LGBT. Oburzają mnie łgarstwa o uchodźcach.

Więc - to zawsze łatwiej - zacznijcie może od swojej strony.