Leszek Miller w Brukseli: Nie mam poczucia rechotu historii

Pytany o to, czy były działacz PZPR wyobrażał sobie 30 lat temu, że będzie kiedyś europarlamentarzystą.

- Oczywiście, że. Wczoraj był u was minister Andrzej Dera i mówił, że tzw. postkomuniści pod sztandarami Koalicji Europejskiej dostali się do PE. Ale znacznie wcześniej dostali się do Sejmu i Senatu, a nawet dostali się na stanowiska marszałków, stanowiska premierów i ministrów, a jeden nawet dostał się na stanowisko prezydenta i był nim dłużej, niż w tej chwili szef pana Dery - Andrzej Duda — odpowiadał Miller.