Leszek Miller o Lewicy: ,,Cała trójka jest w fazie ekspiacji. Biją się w piersi''

- Poprę koleżanki i kolegów z listy SLD. Tym bardziej, że pomagali mi w mojej kampanii w wyborczej, więc mam dług wdzięczności do spłacenia - powiedział w Polsat News Leszek Miller

Leszek Miller dostał się do Parlamentu Europejskiego z list Koalicji Europejskiej. Według niego, "przesadne są opinie o utracie możliwości liderskich przez Schetynę, natomiast ataki są krzywdzące".

- PSL uznało, że trzeba odzyskać elektorat, który odpłynął do PiS, ale to ryzykowna teza, bo elektorat ten może nie wrócić. Otrzymał od PiS to czego nie otrzymał od PSL - mówił