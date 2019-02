Leszek Miller nie wróży Wiośnie sukcesów

,,Nie było nic na temat Unii Europejskiej, co jest tym bardziej dziwne, że przecież za chwilę będziemy mieli wybory do Parlamentu Europejskiego. Nie było nic na temat systemów podatkowych, polityki historycznej, praw pracownika, no mógłbym długo wymieniać...'' - dodał Miller.

,,Jak patrzymy na historię ostatnich lat, to widać wyraźnie, że istnieje spory elektorat, który jest wrażliwy na medialność swojego lidera. Tak było osiem lat temu w przypadku Janusza Palikota, tak było cztery lata temu w przypadku pana Petru, Kukiza. No i tak będzie w przypadku Roberta Biedronia. Myślę, że Robert Biedroń łatwo wejdzie do Sejmu na poziomie gdzieś 10%, natomiast jak będzie w wyborach do Parlamentu Europejskiego, to zobaczymy'' - dodał.