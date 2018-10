Leszek Miller: Jaruzelska powinna być prezydentem Polski

Jaruzelska otrzymała w Warszawie niespełna 8500 głosów; startowała na Pradze Południe-Rembertów. Według prof. Rafała Chwedoruka odniosła bardzo dobry wynik, a w innych dzielnicach - choćby na Mokotowie - mogłoby być jeszcze lepiej. ,,Jej wynik świadczy o tym, gdzie Sojusz może się przebić, a są to kwestie związane z polityką historyczną i obroną środowisk mundurowych. Jedyna lewica, która w Polsce realnie istnieje to jest SLD z jego sentymentalnym elektoratem, odwołującym się do starego świata - mówi Chwedoruk w rozmowie z ,,Super Expressem''.