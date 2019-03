Leszek Czarnecki ZAATAKOWAŁ ekipę TVP!!! (NAGRANIE)

"SZARŻA oligarchy Leszka Czarneckiego na ekipę #Magazynsledczy. Wybuch wywołały pytania naszego dziennikarza o sprzedaż 'toksycznych' obligacji #GetBack przez kontrolowany przez Czarneckiego Idea Bank”- w taki sposób opisano nagranie udostępnione w sieci. Na filmie zobaczymy najpierw rozmowę Czarneckiego i reprezentującego go mecenasa Romana Giertycha. W pewnym momencie miliarder podbiega do kamerzysty telewizji publicznej i zaczyna go szarpać. Na nagraniu słyszymy pytanie "Co pan robi?", po czym na miejsce podjeżdża srebrne BMW. Biznesmen szybko wsiada do samochodu i natychmiast odjeżdża.