Leszek Czarnecki o Giertychu: Gwarantuje, że przez 5 lat nie będzie wyroku [TAŚMY]

Wczoraj portal TVP.Info ujawnił nowe nagrania z restauracji Amber Room, na których słyszymy szefa Getin Banku Leszka Czarneckiego, który w rozmowie z zarządem banku zachwala mecenasa Romana Giertycha. „Już 16 lat prowadzi Ryszardowi Krauzemu sprawę o egzekucję i kobiecie walczącej o odszkodowanie powiedział: „pani umrze i nie zobaczy ani złotówki” - zachwala Czarnecki.

W rozmowie chodziło o reprezentowanie Getin Banku w sporze zbiorowym z poszkodowanymi przez bank frankowiczami. Czarnecki stwierdza: „Jestem z nim dogadany, chętnie weźmie sprawę”.

Dalej mówi:

„[Roman Giertych] gwarantuje nam, że przez 5 lat nie będzie w tej sprawie rozstrzygnięcia (śmiech), absolutnie może tak umowę podpisać (…) może zagwarantować, że go [wyroku] długo nie będzie”.

Poniżej zamieszczamy cały stenogram z taśmy ujawnionej przez TVP.Info:

„Leszek Czarnecki: Rozmawiałem z Giertychem w sprawie reprezentowania nas w sporze zbiorowym. Gwarantuje nam, że przez 5 lat nie będzie w tej sprawie rozstrzygnięcia (śmiech), absolutnie może tak umowę podpisać (śmiech).

Rozmówca Czarneckiego:– Nie sądzisz, że to ładne? *(śmiech)

Leszek Czarnecki: (Śmieje się) Wyniku nie może zagwarantować, to zawsze zależy od sądu, ale może zagwarantować, że go [wyroku] długo nie będzie. „No postaramy się pomiędzy 7 a 10 lat, ale przez 5 to na pewno nie będzie. To mogę zagwarantować”. Poza tym, ale to też kwestia, że ja muszę podpisać umowę (niewyraźne).

Rozmówca Czarneckiego:– Czyli on już uprawia (niewyraźne) nie?

Leszek Czarnecki: Nie, właśnie nie! (…) i on mówi „będę miał po prostu etacik, no, im dłużej będzie leciało…” Pięć lat to jest minimum.

Rozmówca Czarneckiego:– Rewelacyjnie to widzę.

Leszek Czarnecki: – Szczerze mówiąc myślę, że to nas zadowala Krzysiek, nie? Pięć lat to easy… (to łatwo -red.) w ciemno. I jestem z nim dogadany, chętnie weźmie sprawę.

Dalej jako przykład umiejętnego torpedowania przez niego sprawy podaje konfliktu Prokomu Ryszarda Krauzego z Telewizją Familijną.

STENOGRAM:

Leszek Czarnecki: Tam jest taka sprawa Krauzego, pewnie pamiętacie, że on się zobowiązał o objęcie akcji dofinansowanie telewizji familijnej. Tam już do wszystkich instancji (…) jego reprezentuje Giertych i 16 lat już prowadzi sprawę o egzekucję…

– śmiech

Leszek Czarnecki: I tej kobiecie z tej telewizji: „Pani umrze i nie zobaczy ani złotówki” (śmiech). Szesnaście lat!

[…]

Leszek Czarnecki: Lepiej, żeby to poza ten stół nie wyszło, bo dotyczy akurat naszego banku. Jak sobie prześledzicie historię naszego banku od samego początku, to akurat (niewyraźne) jest informacja publiczna, ja kupiłem go na spółę z Rothschildami. Nie wiem czy wiecie, konferencja moja była z rodziną Rothschildów moim mniejszościowym wspólnikiem w GBG był Nathaniel Rothschild syn Jamesa Rothschilda.

(…) I myśmy wspólnie wystąpili o kupno GBG I Kwaśniak [Nadzór bankowy w NBP] wysłał zapytanie o Nathaniela Rothschilda do FBI i dostał odpowiedź, że przeciwko Nathanielowi Rothschildowi toczy się postępowanie o pranie brudnych pieniędzy, ponieważ Rothschildowie pomagali Chodorkowskiemu w wyprowadzaniu pieniędzy z Jukosu przed aresztowaniem.

Kwaśniak wezwał mnie na rozmowę do siebie i mówi: „Mam problem, bo już dzwonił ambasador Wielkiej Brytanii do ministra spraw zagranicznych, że nie ma jeszcze zgody dla Rothschilda no i jest zapowiedziane, że Tony Blair będzie dzwonił do naszego premiera, bo nie ma licencji dla Rothschilda, z najbardziej znamienitych rodzin, jakby, powiedz swojemu wspólnikowi, żeby wycofał ten wniosek, bo ja mu nie dam licencji i będzie to pierwszy raz w 160-letniej historii kiedy Rothschildowie nie dostali licencji”.