Lektura obowiązkowa!!! Jerzy Zawieyjski- Biografia odtajniona

Jerzy Zawieyski... Postać wyjątkowo ponura. Autorytet ,,liberalnych katolików'' spod znaku ,,Tygodnika Powszechnego''. Znany w Polsce głównie jako pomnik. Sam go zresztą zbudował. Prowadził dzienniki, w których tyleż sugestywnie co nieprawdziwie przedstawia swoje życie. Jest nieskazitelne...

Jakież to ,,smaczki'' chciał ukryć Jerzy Zawieyski, o jakich to ,,sprawach intymnych'' Polacy według ks. Bonieckiego wiedzieć nie powinni?

Ach, drobiazgi! Takie na przykład, że Jerzy Zawieyski był homoseksualistą, który w zamian za seksualne kontakty z młodymi mężczyznami ułatwiał im przez całe dziesięciolecia karierę w PRL, wykorzystując swoją wysoką pozycję. Sypiał z klerykami, księżmi, zakonnikami, artystami, dziennikarzami, sportowcami. Wiedział, że jest nieustannie śledzony przez bezpiekę - ale mimo to w ogóle się nie krył. Dzięki temu Służba Bezpieczeństwa na tacy dostała haki na dziesiątki młodych mężczyzn. Ich życie zostało zniszczone - by zadowolić seksualne fantazje Jerzego Zawieyjskiego.

No, tak, miał też ,,męża'' - Stanisława Trębaczkiewicza. Pochowano ich nawet we wspólnym grobie. Zawieyski wziął go do siebie ze wsi, gdy ,,Staś'' był jeszcze chłopcem.