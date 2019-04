Lekcja matematyki czy... propagandy politycznej? Szokujące nagranie ze szkoły

"Państwo ci wszystko da. Da Ci 500+ na każde dziecko. Jak nie pracujesz to da ci zasiłek rodzinny. W szkole dziecko dostanie obiady. W tym państwie nie warto niczego robić"-takimi przemyśleniami dzielił się nauczyciel z jednej ze szkół średnich w Lubuskiem.

Słowa były skierowane do uczniów i padły podczas lekcji matematyki. Gdyby chociaż w trakcie lekcji wiedzy o społeczeństwie, to na upartego można zrozumieć, choć taki sposób wyrażania opinii również byłby kontrowersyjny.

Do nagrań z lekcji w jednej z lubuskich szkół dotarli dziennikarze Radia Zachód. Nauczyciel bardziej niż wykładanym przez siebie przedmiotem, tj. matematyką, zainteresowany był komentowaniem bieżącej sytuacji politycznej, m.in. programów socjalnych.

"Jestem poza systemem w tym państwie. Wczoraj przegłosowali w Sejmie emerytury dla kobiet, które nie pracowały w ogóle, ale mają czwórkę dzieci dostanie 1100 złotych emerytury. Kobieta, która normalnie pracowała i miała czwórkę dzieci dostanie 1200 złotych emerytury. Jaka tu jest motywacja żeby iść do pracy?"-zastanawia się matematyk, którego głos na opublikowanym na Twitterze nagraniu został zmieniony.

"Państwo ci wszystko da. Da Ci 500+ na każde dziecko. Jak nie pracujesz to da ci zasiłek rodzinny. W szkole dziecko dostanie obiady. W tym państwie nie warto niczego robić"- mówił dalej nauczyciel. To jednak jeszcze nie wszystko, gdyż pedagog zaatakował również Polaków, którzy wyjechali za granicę w celach zarobkowych. Jak powiedział, przez tę "hołotę" wstydzi się wyjechać za granicę, gdyż "większość naszych obywateli", którzy wyemigrowali, "taką opinię nam wyrobiła, że wstyd się przyznać, że się jest Polakiem"- zdaje się, że to również temat bardziej na lekcję WOS niż matematyki i również wyłożony cokolwiek kontrowersyjnie.