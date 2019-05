Lekarz uratował dziecko. Chcą go za to wsadzić do więzienia

sct 24.5.19 14:51

Ten świat nadaje się kompletnie do apokalipsy lub jakiejś wielkiej wojny.Tylko to może jeszcze naprawić, wyprostować ludzkość.Jan Paweł II w encyklice Evangelium Vitae pisał o strukturach zła, które deprawują ludzkie sumienia, pokazują zło jako dobro i dobro jako zło. Struktury zło to rozwiązania prawne, organizacyjne, edukacyjne, medialne. Od 1995 r., kiedy ukazała się ta encyklika struktury zła wzmocniły się, osiągając monstrualne, destrukcyjne społecznie rozmiary.Moim zdaniem zachodu lub Europy nie da się już uratować dobrymi słowami, homiliami itd.

Tylko wielki kataklizm jest wstanie zniszczyć struktury zła. Tym kataklizmem może być albo wielka wojna, albo islamizacja.