Lekarz dewastował billboardy posła PiS. Złapano go na gorącym uczynku

Skandaliczna dewastacja w Zagłębiu. Mężczyzna zamalował na czarno trzy billboardy w Zagłębiu, na których znajdowały się świąteczne życzenia od posła PiS Waldemara Andzela, skierowane do mieszkańców. Wandal został złapany na gorącym uczynku.

„Jest to lekarz, który ponoć był w pracy, na służbie, i niszczył billboardy. Poza tym doszło do mnie - nie wiem, czy to jest potwierdzona informacja - że jest przedstawicielem jednej z partii politycznych, które startują z Koalicji Europejskiej”.