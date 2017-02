Legutko ujawnia: Merkel już wcześniej spotkała się z Kaczyńskim

reklama

Prof. Ryszard Legutko w wywiadzie dla Radia Wnet wyjawił, że Angela Merkel spotkała się już kilka miesięcy temu z Jarosławem Kaczyńskim pod Berlinem.

Jak powiedział eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości:

„Mogę powiedzieć, że odbyło się takie spotkanie kilka miesięcy temu w lecie w Niemczech, pod Berlinem, w wąskim gronie, pani kanclerz z prezesem, gdzie podobne sprawy były rozważane. Prezes był gościem pani kanclerz i to było dłuższe spotkanie, gdzie bardziej szczegółowe kwestie były omawiane. Ponieważ nie było komunikatu i ani prezes szczegółów nie podaje ani pani kanclerz, więc też nie będę mówił. To było bardzo ciekawe, długie spotkanie w dobrej atmosferze. Podobnie jak wczorajsze”.

Legutko był też pytany o to, czy podczas wczorajszej rozmowy kanclerz Niemiec z Jarosławem Kaczyńskim poruszany był temat kandydatury Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej. Jak mówił Legutko:

"Angela Merkel przyjęła to do wiadomości [stanowisko ws. Tuska]. Zostały podane argumenty, dlaczego polski rząd nie może poprzeć tej kandydatury. Bo Tusk ponosi odpowiedzialność – na razie polityczną – za szereg spraw. W Polsce toczą się postępowania ws. Amber Gold, prywatyzacji. Odpowiedzialność polityczna istnieje, nie mówiąc o odpowiedzialności za katastrofę smoleńską, za gierki z Putinem. Tusk jako szef RE łamie niepisane i pisane umowy. Uczestniczył w kampanii prezydenckiej w Polsce, bardzo krytycznie wypowiada się o polskim rządzie. Czego nie wolno mu robić. Padły słowa, że stanowisko szefa RE powinno w ogóle zniknąć, odnośnie tego jak my wyobrażamy sobie zmiany traktatowe".

