Legutko: Ta barbarzyńska fala przychodzi do nas

- Matka Boska z tęczową flagą to wstęp do fali barbarzyństwa - stwierdza prof. Ryszard Legutko. Profanację wizerunku Matki Bożej porównał do "gołych, tańczących lesbijek w kościele" oraz "ataków na księży i biskupów".

Jest takie prawo w Polsce, które dotyczy obrażania uczuć religijnych. To jest coś, co jest w Polsce karalne - podkreślił polityk.

- Oni działają coraz bardziej brutalnie i chamsko. Atakują symbole religijne, atakują brutalnością, żeby obrazić i upokorzyć. Oni są bezkarni. Jest przekonanie, że im wszystko wolno. Gołe, tańczące lesbijki w Kościołach, ataki na księży i biskupów. To nie jest przyjemne. To wzrost niekontrolowanej wulgarności. To dociera do Polski na fali antyklerykalizmu i antyreligijności - zaznaczył Legutko.