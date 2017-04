Lefebryści wdzięczni Ojcu Świętemu za decyzję ws. ślubów

reklama

fot. printscreen FSSPX.de reklama

Kongregacja Nauki Wiary w dokumencie zaaprobowanym przez Ojca Świętego zezwoliła biskupom miejsca na upoważnianie kapłanów FSSPX do udzielania sakramentu małżeństwa. Bractwo Kapłańskie św. Piusa X z radością przyjęło tę decyzję.

Jak pisze Bractwo w specjalnym komunikacie, jest wdzięczne papieżowi za ten krok i szczególną troskę duszpasterską.

"Papież Franciszek chce najwyraźniej, tak jak było to już w przypadku spowiedzi, by wszyscy wierni którzy chcieliby zawrzeć ślub w obecności kapłana Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X, mogli zrobić to bez żadnej troski o ważność sakramentu. Byłoby cenne, gdyby wszyscy biskupi podzielali tę samą troskę duszpasterską" - pisze FSSPX.

Jak podkreśla Bractwo, będzie gorliwie starać się, by wszyscy przyszli małżonkowie zyskali wyczerpującą wiedzę o niezmiennym nauczaniu Jezusa Chrystusa o jedności i nierozerwalności małżeństwa.

To kolejny krok do uzyskania pełnego pojednania między lefebrystami a Stolicą Apostolską. FFSPX nie ma jeszcze uregulowanego statusu kanonicznego, ale istnieje duża nadzieja, że wkrótce to się zmieni. Oby tak było i oby Pan raczył za sprawą Bractwa roztaczać swoje łaski nad katolikami przywiązanymi do piękna tradycyjnej łacińskiej liturgii.

hk/ffspx.de

5.04.2017, 12:30