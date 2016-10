Lecznicze właściwości grzybów: Czernidłak kołpakowaty

reklama

fot. Wikipedia reklama

W Europie występuje ponad 100 gatunków czernidłaków. W zasadzie jedynym gatunkiem, który można polecać do jedzenia jest czernidłak kołpakowaty (coprinus comatus) spotykany w sadach, parkach, na ogrodach a nawet na trawnikach osiedlowych w wielkich miastach. Czernidłaka kołpakowatego można spotkać w Polsce głównie jesienią, od września do listopada. Występuje wtedy w znacznych ilościach.

Jego pojawienie zbiega się zwykle z wystąpieniem w lasach sosnowych i świerkowych podgrzybka brunatnego. Bardzo często korzystamy z tej informacji – pojawienie się czernidłaka kołpakowatego w Krakowie to sygnał do wyjazdu na podgrzybki w tereny województwa świętokrzyskiego. Czernidłak kołpakowaty ma niezwykle delikatny smak, przypominający cielęcinę. Jest jednak grzybem wymagającym natychmiastowej obróbki cieplnej. Pozostawiony przez kilka godzin po zbiorze czernieje poczynając od spodu kapelusza i zamienia się w czarną maź. Największe egzemplarze tego grzyba można spotkać w okolicach Babiej Góry gdzie widziałem już młode owocniki o kapeluszach mających ponad 20 cm wysokości podczas gdy w znanych atlasach grzybów górną granicę wysokości kapelusza określa się na 12 do 15 cm.

Owocniki czernidłaka kołpakowatego dają od 8 do 13% suszu. W 100 gramach suszu tego grzyba znajduje się w przybliżeniu 30 g białka, 3 g tłuszczów, 3 mg witaminy B2, 1 mg witaminy B1, 39 mg niacyny, 74 mg witaminy C, 1 mg miedzi, 3 mg cynku, 27 mg wapnia, 930 mg potasu i 74 mg magnezu.

W Europie czernidłak był wykorzystywany głównie do leczenia hemoroidów. Ma także korzystny wpływ na przebieg cukrzycy i towarzyszące jej objawy; zmniejsza bezsenność, poczucie suchości języka, bóle kończyn i głowy, obniża poziom cukru w krwi. Eksperymenty prowadzone w Chinach wykazały, po zastosowaniu wyciągu z czernidłaka kołpakowatego, zupełne zatrzymanie narastania guzów nowotworowych. Poziom cukru w krwi obniża dopiero długotrwałe używanie leku sporządzonego z czernidłaka.

Dawkowanie

Dla obniżenia poziomu cukru w krwi należy stosować od 100 do 200g świeżych lub mrożonych grzybów dziennie. Dawki owocników suszonych są dziesięciokrotnie mniejsze ( od 10 do 20g). Sproszkowany susz można dodawać np. do jogurtu. Dla obniżenia ciśnienia krwi bierze się dziennie około 150g świeżych lub 15g suszonych grzybów. Z czernidłaka kołpakowatego można także sporządzić ekstrakt wodny.

Uwaga

Niedoświadczeni grzybiarze mogą pomylić czernidłaka kołpakowatego z czernidłakiem pospolitym ( Coprinus atramentarius). Należy pamiętać, że czernidłak pospolity jakkolwiek jadalny nie może być spożywany po wypiciu alkoholu ani też po zjedzeniu tego grzyba nie wolno spożywać alkoholu (minimum do 40 godzin) ponieważ grozi to krótkotrwały ale silnym zatruciem związanym z zakłóceniem procesu rozkładu alkoholu w organizmie. Na alkohol podobnie reaguje się po spożyciu czernidłaka błyszczącego ( Coprinus micaceus).

Źródło: http://w.kki.com.pl/zenit/grzyby_spyt/lecznicze_czernidlaki.htm

23.10.2016, 12:40