Nie przypadkowo dawniej nazywano je drugim chlebem. Nasze babcie zawsze gotowały ziemniaki w mundurkach lub piekły w ogniu. Podawano ziemniaki jako oddzielne danie z dodatkiem kiszonej kapusty lub ogórka. Nikt nawet nie pomyślał o tym, by je obierać w celu otrzymania frytek, które oprócz tkanki tłuszczowej i zaparć niczego dać nie mogą. W skład ziemniaków w łupinach wchodzi 85 % skrobi, enzymy, białka, witaminy B, C, beta- karoten, kwasy organiczne, sole mineralne, potas, wapń fosfor, żelazo i wiele innych pożytecznych związków. Do 90% wszystkich tych substancji znajduje się w łupinie.

Według najnowszych badań naukowych substancje znajdujące się w łupinie ziemniaków wykazują właściwości lecznicze w przypadkach takich chorób jak: alergia, nadciśnienie, arytmia – zaburzenia rytmu serca, a ponadto wzmacniają ścianki naczyń krwionośnych, pomagają w przemianach organicznych, dostarczają wapń i żelazo, niezbędne dla naszych kości.Pomagają wyleczyć cukrzycę, wrzody żołądka, zapalanie wątroby i dróg żółciowych, likwidują stany zapalne nerek. To nie jest z pewnością pełny spis leczniczych właściwości związków, znajdujących się w łupinie ziemniaka. Enzymy zawarte w ziemniaku spożywanym ze skórką przekształcają skrobię w łatwo przyswajalne cukry, które dają energię, a ich resztki wydalane są z organizmu w postaci wody i gazu kwasu węglowego. Ziemniaki w 85 % składają się ze skrobi. Skrobia sama nie rozpuszcza się w wodzie. Ziemniaki obrane ze skóry tracą enzymy przerabiające skrobię.Poza tym grudki skrobi tworzą gęstą kleistą masę, zalepiającą naczynia krwionośne, co prowadzi w konsekwencji do miażdżycy i zniszczenia naczyń krwionośnych.

Z uwagi na to, że gotowana skrobia jest uboga w tlen, nie odbywa się jej pełne spalanie, co sprzyja powstawaniu tkanki tłuszczowej.Z powodu nadmiernego spożywania frytek w latach 80-tych ubiegłego wieku Amerykanie są otyli i schorowani, a skutki tego zamiłowania do frytek wielu z nich odczuwa do dziś.

Uważajmy więc na frytki!!!

Tym, którzy lubią ziemniaki należy przypomnieć, że obierając je ze skóry, pozbawiają je praktycznie 99% cennych związków. Oczywiście, ziemniaki ze skórą mają nieprzyjemny zapach i smak, ale wszystko zależy od tego, jak je przyrządzimy.Otóż, gotując ziemniaki należy wrzucić je do wrzątku, dodać przyprawy ( sól ziołowa lub sól morska), zioła i liść laurowy...

Skórki ziemniaczane są bogate w witaminy C i B oraz składniki mineralne, takie jak wapń, żelazo, jod. Jest to doskonała mieszanka, która dodaje energii i wspomaga układ odpornościowy. Łupiny ziemniaka odgrywają też dużą rolę w profilaktyce raka dzięki zawartości polifenoli i kwasu chlorogenowego. Jeśli chcemy naturalnie wzmocnić odporność, nie obierajmy ziemniaków ze skórki.

Ziemniaki wszakże są zdrowe także w innych postaciach. Oto kilka zastosowań leczących problemy skórne:

Zaskakujące właściwości lecznicze ziemniaka

Ziemniaki mają niebagatelne właściwości lecznicze: - Kompresy z surowych utartych ziemniaków goją nawet bardzo zastarzałe rany. - Stosuje się je do usuwania skutków odmrożeń. Odmrożone nogi lub ręce korzystnie jest wymoczyć w wywarze z ziemniaków. Można także przykładać surowe utarte ziemniaki. - Startą papką z surowych ziemniaków leczy się sińce, liszaje, i wykwity skórne, a także uczuleniowe. - Na zastrzały i egzemy. Zastrzał usuwano, trzymając palec w gorącej wodzie, w której gotowały się kartofle. Kąpiele w wywarze z ziemniaków zalecano przy egzemach. Przy tej dolegliwości korzystne jest również przykładać plasterki z surowych ziemniaków. - Upiększanie rąk. Ziemniaki są bardzo tanim kosmetykiem upiększającym ręce. Kartofle ugotować w łupinach, obrać, utrzeć oraz zmieszać z mlekiem. Papkę rozsmarowywać na dłoniach i pozostawić na pewien czas. - Ksiądz Kneipp, zalecał stosowanie papki z ugotowanych ziemniaków, ręcznie miażdżonych i umieszczonych w płóciennym woreczku jako okładów do uśmierzania różnych bólów: Skurczy w przewodzie pokarmowym, Nieżytach przewodu pokarmowego, Przy zwichnięciach, Zapaleniach stawów, Przy ischiasie, Lumbago, Artretyzmie, Czyrakach, Zapaleniach skórnych, Zesztywniającym zapaleniu stawów międzykręgowych, Katarze górnych dróg oddechowych.