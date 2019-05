Lech Wałęsa znów szokuje! Pisze o ,,dewiacjach Jarosława''

Były prezydent Polski odniósł się do słów Jarosława Kaczyńskiego. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział powołanie komisji badającej sprawy pedofilii we wszystkich środowiskach. Stwierdził też, że "ani purpura, ani Nobel, ani Oscar nikogo nie uchroni przed karą".

Lech Wałęsa uznał, że skoro Jarosław Kaczyński mówi o Noblu, to wywołuje go do tablicy.

- Muszę przyznać że dochodziły do mnie informacje o dewiacjach, ale tylko Jarosława w co tez nie uwierzyłem. Jeśli w tym kontekście wymienia noblistę to przyznaję się nie zainteresowała mnie ta informacja. Tak na marginesie to powiedzcie Jarosławowi że Alfred Nobel dawno nie żyje – czytamy we wpisie byłego prezydenta.