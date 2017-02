Lech Wałęsa wstąpił do masonów?

reklama

Fot: domena publiczna piotr-drabik-wiki-cc20

Sławomir Cenckiewicz wrzucił na swojego Facebooka fotografię dyplomu jaki dostał Lech Wałęsa. Jest to dyplom nadania Honorowego Członkowska Lechowi Wałęsie przez masoński klub Rotary Club. Jak w takim razie Lech Wałęsa godzi swój katolicyzm z takim środowiskiem? Dewiza klubu brzmi:

Rotary jest stowarzyszeniem przedsiębiorców i ludzi różnych zawodów z całego świata, które świadczy pomoc humanitarną, promuje wysokie normy etyczne w każdym zawodzie i pomaga budować dobrą wolę i pokój na świecie.

Fotografię dyplomu Wałęsy Cenckiewicz wrzucił 22 maja 2016 roku.



Klub Rotary Club został założony w 1905 przez Paula Harrisa w Chicago jako organizacja międzynarodowa. Obecnie na świecie jest ponad 20.000 klubów zrzeszających ponad milion członków. Największy odsetek rotarian żyje we Francji. W Polsce pierwszy klub powstał w 1931. W 1989 inicjatywę reaktywowania podjął Marek Śreniawa.

Dlaczego Klub można wiązać z masonerią? Gdyż z jawną przynależnością do masonerii obnosili się: założycie klubu Paul Harris,

Homer W. Wood - założyciel drugiego Rotary Club w San Francisco, Ulysse Fabre - prezes francuskiego Rotary. Plus w 1976 roku ppismo masońskie Annales du Grand Orient de France wyszczególniło 93 bractwa środowiskowe masonerii. Wśród nich znajduje się Rotary. Historyk masonerii Ludwik Hass nazywa Rotary "zrzeszeniem wolnomularskim" oraz "organizacją wolnomularską w szerokim słowa znaczeniu". Adam Wysocki - znany mason stwierdził w wywiadzie o Rotary i Lions Clubie że "organizacje te realizują programy zbliżone do celów wolnomularstwa (...) musi istnieć jakaś forma działalności społecznej, żeby kandydat na masona mógł się sprawdzić, pokazać co potrafi".

Philo

Tekst pierwotnie ukazał się na portalu 23 maja 2016.

3.02.2017, 20:43