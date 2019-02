Lech Wałęsa: Trzeba do nich strzelać, tylko strzelać

,,Jak ich nie przekonam faktami i dowodami [...] Strzelać, tylko trzeba by strzelać'' - stwierdził Wałęsa, pytany przez dziennikarza Marka Czyża, co chciałby robić z osobami, które wytykają mu współpracę z SB i mówią o nim per ,,Bolek''.

,,Jak ich nie przekonam faktami i dowodami. Zobacz pan na moim Facebooku, przecież tam jest, jak wykorzystują Walentynowicz i innych, jak dają jej papiery po to, żeby ze mną walczyła. A po co robili to? Po co w stanie wojennym zawieźli papiery Walentynowicz? Bo chcieli mnie wykorzystać [...] żebym ich jakoś tam poparł. Dawali mi stanowiska, pieniądze i wszystko. A ja nie dałem się i wtedy mówią: „to my cię załatwimy”. I zawieźli Walentynowicz papiery'' - perorował Wałęsa.