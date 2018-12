Lech Wałęsa: Polsce bliżej do Moskwy niż do Nowego Jorku

,,Jak Polska i Rosja się kłócą, to trzeci na nas zarabiają. Musimy się dogadać'' - mówi Lech Wałęsa w rozmowie z rosyjskim ,,RIA Nowosti''. I stwierdza, że Putin to ,,mądry człowiek'', a Polsce jest ,,bliżej do Moskwy niż do Nowego Jorku''.

Rozmówca Wałęsy pytał byłego prezydenta, dlaczego Polska ,,rzuca się w objęcia Stanów Zjednoczonych''. Ten odpowiadał, że ,,mu się to nie podoba'' i wzywał do budowy dobrych relacji z Moskwą. ,,Dlatego mówię: „nie kłóćmy się z Rosją, bo ci trzeci na nas zarabiają". My musimy znaleźć rozwiązanie. Musimy ustąpić jeden drugiemu na miarę wielkości. Zrozumieć, a wtedy będziemy razem robić naprawdę dobrą politykę. I nam bliżej do Moskwy niż do Nowego Jorku'' - wskazał Wałęsa.