Lech Wałęsa ostrzega syna przed... Magdaleną Adamowicz

"Gdybym miał radzić synowi, to powiedziałbym, żeby trzymał się jak najdalej od polityki"-stwierdził były prezydent Lech Wałęsa, pytany o start syna, Jarosława w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Wałęsa stwierdził, że nie jest entuzjastą Koalicji Europejskiej. Dla byłego prezydenta jest to jedynie "mniejsze zło", ale nie to, do czego by dążył.