Lech Wałęsa o Zybertowiczu: Tu tylko można pałą w łeb

nikt 27.1.19 19:21

Pod innym artykułem o tym , co Michnik napisał w GW w latach 90-tych na temat Lecha Wałęsy napisać komentarza nie mogłam . Odniosę się więc do niego tu . Wałęsa jest dokładnie taki jakim go wtedy opisał Michnik . Jest zadufany , pewny siebie , kłótliwy i już zapomniałam co tam jeszcze było . Ale to wszystko prawda . Klęłam na niego ile się dało ( chociaż nie przeklinam ) i poszłam głosować ze złości na Tymińskiego .

I co to zmienia ? Czy to zmieni fakt swojej wysokiej oceny Tego człowieka ? Nie , bo bardziej cenię inne cechy Jego charakteru . Bohaterowie z reguły mają trudne charaktery .

Dlatego są Bohaterami .

A co do tego artykułu ? :):):):):):):):):):):):):):)

To robotniczy język tamtych czasów " pałą w łeb " albo też " weź , walnij sobie łbem o ścianę " .Jak kogoś przekonać o tym ,że jest tępy skoro nijak nie potrafi zrozumieć ?

Przeczytam sobie cały ten wpis . Na pewno warto .Nie wiem kim jest ten Zybertowicz ale też muszę to sobie sprawdzić .