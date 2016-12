Lech Wałęsa o... proroctwie Jana Pawła II

reklama

Niezależnie od tego, czy wierzymy w bohaterstwo i nieskazitelność Lecha Wałęsy, czy też nie, w jednym były prezydent jest niezastąpiony. Drugiego takiego "pawia" ze świecą szukać...

Były lider "Solidarności" zamiast "obalać rząd na ulicach" prowadzi cykl spotkań w całej Polsce i... naucza. To chyba będzie dobre określenie.

„Nie o taką Polskę walczyłem. Dlatego postanowiłem przejechać przez kraj, żeby porozmawiać o przeszłości i przyszłości, co zrobić, żeby nie popsuć tego zwycięstwa. „Nie dam się okiełznać” - rozpoczął Wałęsa spotkanie z mieszkańcami Kalisza.

O tym, że zainspirował Donalda Trumpa, Lech Wałęsa miał dowiedzieć się od jednego z przyjaciół.

"Nie wiem może mnie wpuszczono w kanał, ale dostałem taką informację i to mi się bardzo spodobało. Jak elektryk mógł być prezydentem, to dlaczego milioner nie może być prezydentem. Mam nadzieję, że kiedyś spotkam się z panem prezydentem i wyjaśnimy sobie, czy to co napisałem było prawdą".

Tradycyjnie, trzeba było zaatakować prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego.

"On czuje się w pewnym sensie sprawcą wydarzeń z 10 kwietnia. Dlatego szuka jeszcze innych winnych, żeby się tą winą podzielić".

Lech Wałęsa proponuje również racjonalizatorski pomysł. Oprócz tego, że daje upust swojej frustracji z powodu rządów PiS...

"Musimy zapisać, że każdy minister musi przejść badania psychologiczne! Żeby nie przepuścić nieodpowiedzialnych ludzi. Mamy teraz czasy wielkiego pilnowania". W jego ocenie da się zjednoczyć Polaków w imię... nienawiści do Kaczyńskiego. Jak zapowiada Wałęsa, prezesa PiS "wszyscy jeszcze będą mieli dość".

Na koniec najlepszy fragment występu, czyli pokaz wprost wybornego narcyzmu. Okazuje się, że Lech Wałęsa wcale nie chciał być prezydentem, ale... ale musiał?

"Ja nie chciałem być prezydentem. Ale jaki miałem wybór? Musiałem być prezydentem. Musiałem strącić generała. Co by dziś było, gdybym nie był prezydentem? Zostałem prezydentem, żeby poprowadzić Polskę po transformacji. Ale do tego trzeba było systemu prezydenckiego, nie daliście mi go. Ale ojciec święty powiedział mi: ty jeszcze kiedyś będziesz bracie potrzebny. Przewidział to wszystko co teraz robimy".

Być może rozbuchane ego byłego prezydenta jest elementem kabaretowym, szkoda jedynie, że wykorzystuje postać Jana Pawła II do swoich politycznych hucp. Trudno tak wypowiadać się za osobę zmarłą przed jedenastoma laty, co sądzi o obecnej sytuacji politycznej oraz działaniach rządu i opozycji.

JJ/Facebook, Fronda.pl

7.12.2016