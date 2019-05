Lech Wałęsa o filmie Sekielskiego. Były kapelan prezydenta przyznał się do czynów pedofilskich

- Żartujecie?! Ja, katolik miałbym wiedzieć i nie reagować?! Jestem zaskoczony. Nie mieści mi się po prostu w głowie, że ksiądz mógł się do czegoś takiego posunąć. Schował się pod mój parasol i muszę teraz odpowiadać na takie pytania – mówi Lech Wałęsa odnosząc się do filmu "Tylko nie mów nikomu", w którym jego były kapelan ks. Franciszek Cybula przyznał się do molestowania 12-latka.