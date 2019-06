Lech Wałęsa jak... Bonaparte, a 'smutasy niczego nie wygrają'. Kuriozalne wystąpienie Tuska

nikt 4.6.19 20:55

Nawet lubię Donalda Tuska . Ma taki chłopięcy uśmiech , ale nie sprawdził się jako premier i jego PO i SLD to chyba były najgorsze rządy ( łącznie z PRL ) pod jakimi żyłam . Nie ma Polska szczęścia do rządzących . Tak było od zawsze . Rządzi prywata a nie dobro ogółu .W czasach PRL prywaty było najmniej . Było wśród średnich elit rządzących wielu idealistów . Wyżej nie wiem .

Szanuję i cenię Lecha Wałęsę , zawsze go wspierałam . Nigdy nie był politykiem lecz człowiekiem walki a teraz kierując się urazą zupełnie stracił orientację . Niepotrzebnie traci siły na te marszruty po Polsce .

Jarosław Kaczyński pomimo swego sprytu i inteligencji okazał się totalnym głupcem . Kierując się zemstą i pychą w nich się zatracił . Dlatego w końcu przegra a razem z nim zdradliwy i zakłamany Kościół . A mógł mieć Kaczyński z Wałęsy sprzymierzeńca . Teraz przechwyciła go opozycja , która w trudnym dlań momencie po prostu go " olała " . Później zorientowała się szacowna opozycja , że może z Lecha Wałęsy mieć korzyści . A on daje się wykorzystywać kierując się urazą nie patrząc realnie na rzeczywistość

Tak to mniej więcej wygląda . W moich oczach oczywiście . Każdy może mieć inne zdanie na ten temat .

Porównanie Lecha Wałęsy do Napoleona jest nietrafne .Napoleon był agresorem, najeźdźcą . Wałęsa mądrym i walecznym przywódcą narodu .

Pomimo swej sympatii do fizjonomii Tuska uważam , że jego powrót do polityki polskiej byłby dla niej katastrofą . Już wolę PiS razem z jego wadami . Na razie oczywiście , gdyż co będzie dalej .....się zobaczy.