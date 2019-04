Lech Wałęsa: Będę domagać się autolustracji

Były prezydent Lech Wałęsa zapowiada, że będzie domagać się autolustracji. Napisał, że oskarża Instytut Pamięci Narodowej o prowokację przypisania mu współpracy z SB. Miałaby to być zemsta braci Jarosława i Lecha Kaczyńskich po ,,wyrzuceniu ich z pracy'' w Kancelarii Prezydenta.

To były materiały wcześniej wytworzone na zlecenie generałów do wysyłania na różne adresy by niszczyć tym sposobem moje dobre imię .Tak zgromadzone dokumenty przejęte po ministrze Kozłowskim zostały uznane przez niektórych za teczkę agenta Bolka.