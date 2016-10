Lech Kaczyński - wielki Polak, który myślał w kategoriach kontynentalnych

reklama

reklama

O wielkich zaslugach Lecha Kaczyńskiego mówili byli prezydenci Ukrainy i Gruzji, którzy gościli w programie na antenie Polsat News.

– Wiem że jest część Polski, która nie lubi prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jest cześć Gruzinów, którzy nie lubią mnie, są tacy Ukraińcy, którzy nie lubią Juszczenki. Myślę, że Lech Kaczyński to wspólny bohater Polski, Gruzji i Ukrainy – ocenił w programie “Prawy do Lewego, Lewy do Prawego” były prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili. Rozmowę poprowadził Witold Jurasz.

– On uzyskał tytuł honorowego bohatera Gruzji. Zwykli ludzie, chłopi we wsiach podnoszą toasty za Lecha Kaczyńskiego – mówił Saakaszwili.

– Dla mnie był to wielki człowiek, był moim przyjacielem, podobnie jak dla Wiktora (Juszczenki – red.) – zauważył.

– Lech Kaczyński to wielki Polak, który myślał w kategoriach kontynentalnych. Spotykaliśmy się z nim bardzo często, co miesiąc mieliśmy jakieś spotkanie, a przynajmniej raz na parę miesięcy – ocenił Wiktor Juszczenko, były prezydent i premier Ukrainy, który był drugim gościem programu na antenie Polsat News 2.

“Bardzo ważne jest, żeby podać sobie rękę wzajemnie”

– Chciałbym powiedzieć obydwu narodom, ze bardzo ważne jest, żeby podać sobie rękę wzajemnie i iść do przodu, by przeszłość nie ciągnęła nas do tyłu – zaapelował, odnosząc się do relacji polsko-ukraińskich.

Saakaszwili ocenił, że “Polacy są dla nas wzorem do naśladowania”. – To wielki naród, to naród, który w swojej naturze jest narodem osiągającym sukces pomimo trudnej historii. (…) Tego właśnie brakuje krajom które były w sowieckiej strefie wpływów. (…) Zaraz po uzyskaniu niepodległości Ukraina i Gruzja były bogatsze niż Polska, ale mi chodzi o ten instynkt osiągania sukcesu, pójścia do przodu, pokonywania przeszkód i to jest nie do podważenia – powiedział.

“Trzeba budować więzi miedzi krajami, które maja podobne interesy”

– Trzeba budować więzi regionalne między krajami – zauważył Saakaszwili. Jego zdaniem niezależnie od już istniejących sojuszy, konieczna jest bliższa współpraca państw mających podobne interesy.

– Trzeba takie więzi budować miedzi krajami, które maja podobne interesy. Zaczyna się to od Azerbejdżanu, kolejne są Turcja, Gruzja, Ukraina, Mołdawia, Polska i kraje bałtyckie – mówił Juszczenko.

Micheil Saakaszwili był prezydentem Gruzji w latach 2004-2013. Do władzy doszedł na fali tzw. rewolucji róż w 2003 roku, która doprowadziła do ustąpienia prezydenta Eduarda Szewardnadze. W maju tego roku Saakaszwili został obywatelem Ukrainy, gdzie pełni funkcję gubernatora obwodu odeskiego.

Wiktor Juszczenko, ukraiński ekonomista, polityk, w latach 1999–2001 był premierem Ukrainy, w latach 2005–2010 prezydentem tego kraju.

Za: Jagiellonia.org: LECH KACZYŃSKI TO WSPÓLNY BOHATER POLSKI, GRUZJI I UKRAINY – SAAKASZWILI

10.10.2016, 8:20