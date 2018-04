Lasek: Antoni Macierewicz nie jest w stanie mnie o nic oskarżyć!

„Pan poseł Antoni Macierewicz nie jest w stanie mnie o nic oskarżyć. Do jego różnych, bardzo interesujących, często egzotycznych wypowiedzi jesteśmy już przyzwyczajeni” - stwierdził dziś Maciej Lasek.

Na antenie TVN24 w rozmowie z Moniką Olejnik uderzył dalej w byłego szefa MON słowami:

„Ja to traktuję jako pewien rodzaj bardzo smutnego, ale, niestety, folkloru politycznego w Polsce”.

Padły też bardzo ciekawe słowa odnośnie do raportu komisji Millera, która – jak mówi Lasek – sporządziła własny raport, który „bardzo mocno różni się od raportu rosyjskiego”.

Dalej dodaje:

„Pokazuje zarówno błędy w przygotowaniu rosyjskiego lotniska, jak również błędy rosyjskich kontrolerów, a także w samej interpretacji działań załogi. Jeżeli ktokolwiek zarzuca, że to są raporty podobne albo oparte na tej samej narracji, to po prostu uważa, że te osoby, do których się zwraca, nie umieją czytać”.

