Łapiński zrezygnował z funkcji rzecznika prezydenta

Rzecznik prasowy prezydenta Andrzeja Dudy, Krzysztof Łapiński złożył rezygnację z pełnionej funkcji- poinformował dziennik "Rzeczpospolita".

"Praca dla prezydenta była dla mnie ogromnym zaszczytem i wielkim wyzwaniem"- powiedział Łapiński w rozmowie z gazetą. Powołany 11 maja ubiegłego roku na sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta polityk zakłada obecnie własną firmę PR.

Według "Rzeczpospolitej", były już rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy ma rozpocząć pracę na jednym z dużych polskich uniwersytetów.

"To była dla mnie wielka przygoda, to był dla mnie świetny czas. Zawsze będę bardzo miło wspominał pracę dla Andrzeja Dudy"- skomentował Krzzysztof Łapiński. Jak dodał, skończył właśnie 40 lat i jest to "dobry czas na odważne decyzje".

Nie wiadomo, czy firma Łapińskiego będzie obsługiwać polityków. Osoba z otoczenia dotychczasowego rzecznika prezydenta Dudy poinformowała w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że Krzysztof Łapiński planuje założenie agencji PR, która ma zajmować się projektami dla biznesu.

yenn/Rzeczpospolita, Fronda.pl