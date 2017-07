Łapiński: Oczekuję szacunku dla prezydenta

Minister Krzysztof Łapiński powiedział w czwartek, że oczekuje, iż „każdy minister i poseł Zjednoczonej Prawicy będzie szanował urząd prezydenta w swoich wypowiedziach”.

Minister Łapiński odniósł się do wypowiedzi wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego. Przypomnijmy, że także m.in. poseł Marek Suski z PiS wypowiadał się w cierpkich słowach na temat prezydenta Andrzeja Dudy.

Jak tłumaczył Łapińśki w „Sygnałach Dnia” w Polskim Radiu, „Jeśli strona lewicowo-liberalna nie wyraża szacunku, to tym bardziej my powinniśmy go wyrażać. , żeby potem nie czytać, że narzekaliście, że lewica nie szanuje prezydenta, a popatrzcie, jak prawica traktuje prezydenta”.

Według Łapińskiego formułując swoje sądy należy pamiętać o tym, że Andrzej Duda jest głową państwa.

