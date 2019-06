,,Łamanie wolności sumienia''. Wiceminister ostro o IKEI

JONASIK 30.6.19 9:37

Sprawa jest banalnie prosta do rozwiązania.

Skoro dla zwolnionego pracownika tak ważne są nakazy i kary biblijne, to należy sprawdzić czy czasem nie pracował kiedyś w sobotę.

W biblii jest wyraźny nakaz zabijania łamiących szabat:

"Powiedz Izraelitom: Przestrzegajcie pilnie moich Szabatów, gdyż to jest znak między Mną a wami dla wszystkich waszych pokoleń, by po tym można było poznać, że Ja jestem Pan, który was uświęcam. Przeto zachowujcie Szabat, który winien być dla was świętością. I ktokolwiek by go znieważył, będzie ukarany śmiercią, i każdy, kto by wykonywał pracę w tym dniu, będzie wykluczony ze swojego ludu» (Wj 31, 13b–14)."

Po sprawdzeniu, a Ikea pracuje w soboty, więc na 99% gościu kiedyś się załapał na sobotę, należy go ukamieniować.

I co? Sprawa rozwiązana z fasonem!