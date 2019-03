'Kwestia priorytetowa dla oświaty'. Bodnar odpowiada Pawlakowi

Wiesław Kaloryfer 18.3.19 19:52

Wygląda to na dyskusje dziad o niebie, baba o chlebie. Czym innym jest edukacja seksualna (ta według standardów WHO, zresztą każda inna), a czym innym edukacja antydyskryminacyjna. Pierwsze dotyczy, jak sama nazwa wskazuje, edukacji seksualnej (ob. w szkole to chyba zwie się przysposobieniem do życia w rodzinie) i jako taka wymaga zgody rodzica. Stąd też taka cisza ze strony MENu w tej sprawie, bo Trzaskowski może sobie podpisać co chce i z kim chce, ale co jest zajęciami obowiązkowymi i jaka jest podstawa programowa tych zajęć, decyduje MEN. Miasto może sobie co najwyżej sfinansować zajęcia dodatkowe, w których uczestnictwo wymaga uprzedniej zgody rodzica.

Drugie to jest edukacja entydyskryminacyjna i ona już jest wpisana jako obowiązkowa w program nauczania (w ramach godzin wychowawczych). Trzeba tylko pamiętać, że w program tych zajęć nie jest wpisane nauczanie poszanowania wyłącznie mniejszości seksualnych, ale też poszanowanie religii (w tym poszanowanie wyznawców katolickiej - to szczególnie do tzw. nowych ateistów, którzy uważają, że jak ktoś nie jest ateistą tak jak oni, to jest idiotą i nomen omen gorszym sortem), przekonań społecznych, politycznych (oczywiście w granicach przewidzianych prawem, bo nazioli i komuchów winno się zgłaszać do prokuratury), etc.