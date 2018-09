Kwaśniewski pisze do Andrzeja Dudy. Żenujące...

,,Zwracam się do Pana Prezydenta głęboko poruszony i zaniepokojony słowami wypowiedzianymi przez Pana Prezydenta w Leżajsku o Unii Europejskiej jako „wyimaginowanej wspólnocie, z której dla nas niewiele wynika”. To stwierdzenia nieprawdziwe i niebezpieczne'' - pisze były prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski w liście do prezydenta Andrzeja Dudy.