Kuzyn Jarosława Kaczyńskiego komentuje taśmy. Wyrzeka się Birgfellnera

Wyrzekł się Geralda Birgfellnera, swojego zięcia; jak uznał, nie jest to rodzina. ,,Co ja mogę na to poradzić? W każdej rodzinie znajduje się coś takiego, to nie jest żadna rodzina, on się przykleił i tyle. Nie mam z nim bliskich stosunków, kilka razy w roku się widzimy'' - powiedział Tomaszewski w rozmowie z ,,Super Expressem''.