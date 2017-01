Kuźniar znieczulał na Putina, a ostrzega przed Kaczyzmem

reklama

Kaczyzm to odmiana faszyzmu - straszył w Poranku Radia TOK FM prof. Roman Kuźniar, swego czasu przedstawiany jako „specjalista od spraw międzynarodowych” w kancelarii prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Kuźniar, który za czasów prezydentury Komorowskiego był jego zaufanym doradcą i pisał z nim "Białą Księgę Bezpieczeństwa Narodowego", w której Rosja nie stanowiła dla Polski zagrożenia, ostrzega w Radiu TOK FM, że w Polsce budowany jest faszyzm.

Jak mówił Kuźniar:

""Kaczyzm" to odmiana faszyzmu. Trzeba spojrzeć na definicję faszyzmu takiego, jakim on był w latach 20. we Włoszech. Rozumienie faszyzmu w Polsce "skażone" jest niemieckim nazizmem. (...) To, co w Polsce powstaje, to zdecydowanie jest forma ustroju faszystowskiego. "Kaczyzm" niewątpliwie jest odmianą faszyzmu, tylko z instynktami neokomunistycznymi"

Zdaniem Kuźniara, wprowadzany ustrój "wypełnia wszystkie elementy faszyzmu z lat 20.":

"A więc nacjonalizm, militaryzm, łączenie haseł lewicowych i prawicowych, silny antyliberalizm"

To, czego brakuje w tej koncepcji, to ekspansja terytorialna

"Doktrynalnie to nie jest wyłożone, bo oni intelektualnie są bardzo słabi, natomiast ich rozumienie polityki państwa, stosunków zewnętrznych, sprzeciw wobec instytucji wielostronnych... Faszyści włoscy byli przeciwko Lidze Narodów, tak jak nasi są przeciwko Unii Europejskiej" - stwierdził Kuźniar.

Jak dodawał:

"Następuje etatyzm, przejmowanie przez państwo różnych gałęzi przemysłu, nacjonalizacja banków. Idziemy w tę stronę, ale nie wolno gasić ducha. Wierzę, że jednak kaczka orła nie pokona i próba budowy odmiany ustroju faszystowskiego nie uda się. Polacy są wolnym narodem i nie pozwolą wziąć się za twarz".

Wypowiedź Kuźniara wywołała szereg krytycznych reakcji.

Roman Kuźniar, komunista rejestrowany jako człowiek SB oskarża PiS o neokomunizm i budowanie faszyzmu, a Kajdanowicz (nomen omen?!) słucha! — Krzysztof Wyszkowski (@KWyszkowski) 2 stycznia 2017

Roman Kuźniar - KO SB Uniw, bohater "Resortowych Dzieci POLITYCY" W TOK FM: W Polsce budowany JEST faszyzm- kaczyzm. — Koniec Systemu (@Koniec_systemu) 2 stycznia 2017

Salonowi "profesorowie"w wyścigu o przebicie intelektualnego dna-Roman Kuźniar oznajmił że A.Maciarewicz wprowadza początki komuno-faszyzmu. — MJ Swickis (@MjSwickis) 2 stycznia 2017

emde/tysol.pl

3.01.2017, 10:15