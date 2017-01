Kuźniar i Palikot w ohydny sposób obrażają apb Jędraszewskiego

reklama

Arcybiskup Marek Jędraszewski w bezkompromisowy sposób broni prawdy i doktryny Kościoła Katolickiego. Co oczywiste, nie podoba się to wielu przedstawicielom lewicowo-liberalnych "elit", ale te komentarze, które pojawiły się na Twitterze to prawdziwa przesada...

Po ingresie arcybiskupa Jędraszewskiego Kuźniar zanosił na Twitterze błagania, aby "nie przynosić ciemnogrodu do Krakowa", a wtórował mu w niewybredny sposób były poseł Janusz Palikot.

@JaroslawKuzniar wyjatkowy skurwesyn — Palikot Janusz (@Palikot_Janusz) 28 stycznia 2017

31.01.2017, 9:55