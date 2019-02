Kuźmiuk: Zielone światło na budowę przekopu przez Mierzeję Wiślaną

Decyzja ta ma rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że inwestor może rozpocząć prace natychmiast i rzeczywiście prace przygotowawcze polegające na wycince drzew i krzewów na trasie przekopu rozpoczęły się już w ostatni piątek.

Kanał żeglugowy, który powstanie w wyniku realizacji tej inwestycji, będzie miał 1,3 km długości i 5 metrów głębokości, co umożliwi pływanie jednostek morskich o zanurzeniu 4 m, długości do 100m i szerokości do 20 m.