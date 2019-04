Kuźmiuk: Wysokie ratingi Polski! Potwierdzają wszystkie trzy największe agencje!

W komunikacie Moody's określiła polską gospodarkę jako odporną na globalne spowolnienie, którą charakteryzuje silny i stabilny wzrost i w związku z tym, agencja prognozuje wzrost PKB na naszego kraju w 2019 roku w wysokości aż 4,4%, natomiast w 2020 roku ma on wynieść 3,7% (żadna agencja do tej pory nie prognozowała, że wzrost PKB w Polsce w 2019 roku przekroczy i to wyraźnie 4% PKB).