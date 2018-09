Zbigniew Kuźmiuk: Wielka strategia PiS na wyborczy maraton

1. Wczoraj w Warszawie odbyła się Konwencja wyborcza z udziałem prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego oraz ponad 2 tysięcy kandydatów na radnych gmin, powiatów i województw, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów.

Prezes w swym wystąpieniu podkreślił, że nadchodzące wybory samorządowe i kampania z nimi związana, będzie między innymi polegała na ocenie polityki realizowanej przez rząd „dobrej zmiany” i ta ocena będzie rzutowała także na wyborczy maraton, a więc kampanię wyborczą w maju następnego roku do Parlamentu Europejskiego, jesienną kampanię do polskiego parlamentu, wreszcie wybory prezydenckie w 2020 roku.

Przypomniał, że połączenie sił i skupienie ich w Zjednoczonej Prawicy dało sukces w ostatniej kampanii wyborczej w postaci bezwzględnej większości w Sejmie i Senacie i dlatego wspólne działanie należy kontynuować.

Po wystąpieniu prezesa Jarosława Kaczyńskiego na scenę zostali poproszeni prezes Porozumienia wicepremier Jarosław Gowin i prezes Solidarnej Polski minister Zbigniew Ziobro, po czym podpisano kontynuację umowę koalicyjną na następne lata i wspomniane wyżej 4 kolejne kampanie wyborcze.

2. W drugiej części Konwencji wystąpili kandydaci na prezydentów największych miast: Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska, przedstawiani przez członków swoich rodzin (małżonków, siostry).

Swoje najważniejsze zamierzenia po zwycięstwie zaprezentowali posłowie: Patryk Jaki kandydat Zjednoczonej Prawicy w Warszawie, Małgorzata Wasserman w Krakowie, Mirosława Stachowiak Różecka we Wrocławiu i Kacper Płażyński w Gdańsku.

Świetne, merytoryczne wystąpienie miał obecny prezydent Stalowej Woli- Lucjusz Nadbereżny, który zarządza tym miastem dopiero pierwszą kadencję, a zrealizował już swoje zobowiązania wyborcze takie jak obniżka cen śmieci, czy bezpłatna komunikacja dla wszystkich emerytów i rencistów, a także poważne inwestycje infrastrukturalne w mieście.

Zwrócił uwagę wszystkich kandydatów w wyborach samorządowych na dwie ważne sprawy związane z funkcjonowaniem samorządów: po pierwsze w centrum zainteresowania urzędu i jego pracowników powinien być człowiek – członek lokalnej społeczności, jeżeli tak nie jest to samorząd się „wyradza” i zaczyna szkodzić swoim mieszkańcom, po drugie ze słownika urzędników należy wykreślić zwrot „ nie da się”, jeżeli ten zwrot jest często używany w samorządzie to bardziej on szkodzi społeczności lokalnej niż jej pomaga.

3. W ostatniej części Konwencji wystąpił premier Mateusz Morawiecki, który z jednej strony podsumował 3 lata rządów Zjednoczonej Prawicy, a z drugiej zwrócił uwagę, że 5 zamierzeń, które zapowiedział kilka miesięcy wcześniej, jest już w fazie realizacji.

Uchwalone zostały już ustawy „mała firma- mały ZUS” i obniżeniu podatku dochodowego do 9% dla przedsiębiorstw mających osobowość prawną o obrotach poniżej 1,2 mln euro rocznie, będą obowiązywać od 1 stycznia 2019, podobnie wprowadzenie opodatkowania w wysokości 19% dla dużych galerii handlowych, w przygotowaniu jest tzw. ustawa matczyna wprowadzająca minimalną emeryturę dla matek, które wychowały przynajmniej 4 dzieci, od września zacznie działać wynoszący 5 mld zł na drogi lokalne.

Premier ogłosił kolejną „piątkę Morawieckiego”- ciepły dom, dobra okolica, nowoczesna gmina, internet-szybciej, więcej, budżet obywatelski w każdej gminie i powiecie.

4. Pierwsze zamierzenie to 10 letni program modernizacji domów mieszkań osób fizycznych, przy znaczącym wsparciu państwa z narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska; kolejne - dobra okolica to infrastruktura sportowa (około 3 tysięcy różnego ogólnodostępnych obiektów dla całych rodzin, a które rząd przeznaczy ok.0,5 mld zł w ciągu najbliższych dwóch lat; nowoczesna gmina to bezpieczna droga do szkoły- finansowanie chodników przy drogach prowadzących do szkół, lokalne nowoczesne dworce, odbudowa transportu lokalnego we współpracy z samorządami; szybki internet – do końca 2019 roku szybki internet we wszystkich gminach i blisko 20 tysiącach szkół – wszystkich szkołach: budżet obywatelski o wydatkach 0,5% rocznie decydują obywatele, najbiedniejsze gminy uzyskają w tej sprawie wsparcie z budżetu państwa.

Po zakończeniu wystąpienia premier zapowiedział spotkania z wyborcami, na które będzie się przemieszczał specjalnym autobusem (podobnie jak w kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy i parlamentarnej Beaty Szydło), promując dotychczasowe osiągnięcia Zjednoczonej Prawicy i program ogłoszony na Konwencji.

Jeszcze wczoraj premier udał się do Łowicza gdzie na rynku spotkał się z mieszkańcami tego miasta, prezentując kolejną „piątkę Morawickiego” bardzo życzliwie przyjętą przez zgromadzonych.

Zbigniew Kuźmiuk