Kuźmiuk: W 2017 wzrost gospodarczy przyspieszy

1. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński udzielił Polskiej Agencji Prasowej wywiadu dotyczącego stanu polskiej gospodarki i finansów publicznych, a także ich perspektyw w roku 2017.

Prezes NBP już na początku wywiadu, stwierdza, że rok 2017 zapowiada się dobrze i wymienia czynniki, które o tym decydują: najniższe w historii bezrobocie, przyzwoity na tle innych krajów UE wzrost gospodarczy, śladową inflację, brak dużych nierównowag na poszczególnych rynkach i stabilny sektor bankowy.

Dodaje także, że w roku 2016 deficyt budżetowy był rekordowy niski (prawdopodobnie zaledwie 54% planowanego), co oznacza również, że deficyt całego sektora finansów publicznych będzie niewiele wyższy niż 2% PKB, a w konsekwencji nastąpi niewielki wzrost długu publicznego w wielkościach bezwzględnych, a w wielkościach relatywnych (w relacji do PKB), będzie on nawet niższy niż w roku poprzednim.

Prezes NBP mówi także o kształtowaniu stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, że są one na historycznie najniższym poziomie (podstawowa wynosi 1,5%), co oznacza, ze przy inflacji, która w końcu tego roku może sięgnąć 1,5%, realna podstawowa stopa procentowa banku centralnego będzie wynosiła 0%, co daje możliwość zaciągania kredytów po możliwie najniższych kosztach.

2. Wszystkie te czynniki powinny sprzyjać przyśpieszeniu wzrostu gospodarczego w 2017 roku, ale kluczowy będzie spodziewany wzrost inwestycji zarówno tych publicznych jak i prywatnych.

Rzeczywiście w 2016 roku doszło do załamania inwestycji publicznych w stosunku do roku 2015 spadły one aż, o 40%, ale rok 2017 powinien być pod tym względem przełomem, ponieważ jest 4 rok realizacji unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Samorządy, bo to one odpowiadają głównie za wydatkowanie tych środków, muszą rzeczywiście przyśpieszyć inwestycje współfinansowane z unijnego budżetu, bowiem jeżeli tego nie zrobią do roku 2020 nie uda się wszystkich środków wykorzystać.

Weszła już w życie znowelizowana ustawa o zamówieniach publicznych (tych zmian życzyła sobie Komisja Europejska), a minister rozwoju zdecydowanie uprościł krajowe przepisy związane z realizacją inwestycji wykorzystujących środki unijne, więc przyśpieszenie realizacji tych inwestycji już w 2017 roku jest bardzo prawdopodobne.

3. Są, więc warunki do osiągnięcia w 2017 roku wzrostu PKB w wysokości 3,6%, tak jak to zostało zapisane w założeniach do budżetu państwa, a to oznacza także optymizm w realizacji dochodów budżetowych.

Budżet na 2017 rok jest, bowiem ambitny po stronie dochodów, zaplanowano wyraźne zwiększenie dochodów z 4 podstawowych podatków VAT, akcyza, PIT, CIT (poprawa wydajności podatkowej) i to bardzo wyraźna, bo w przypadku VAT aż o 11% (ponad 14 mld zł) do kwoty 143,5 mld zł, akcyzy do kwoty 69 mld zł, z PIT o 3 mld zł (o 5%) do kwoty 51 mld zł i z CIT o 3 mld zł (o14%) do kwoty 30 mld zł.

Sumarycznie wydajność podatkowa w ciągu dwóch pierwszych lat rządów Prawa i Sprawiedliwości ma wzrosnąć do 15,4% PKB i będzie to wzrost aż o 2 punkty procentowe w stosunku do tego, co odziedziczyliśmy po rządach PO-PSL (na koniec roku 2015 wydajność ta wynosiła zaledwie 13,5% PKB).

Ten poziom dochodów budżetowych z kolei gwarantuje realizację zarówno celów rozwojowych zapisanych w budżecie jak celów społecznych w tym tak sztandarowych programów jak Rodzina 500plus i Mieszkanie plus.

Zbigniew Kuźmiuk

26.01.2017, 8:15