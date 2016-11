Kuźmiuk: To jednak ludzie decydują...

reklama

1. Przypomniało mi się to zdanie z filmu „Chłopaki nie płaczą” po tym jak ogłoszono wczoraj wyniki wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych i okazało się, że w zasadzie wbrew wszystkim „przepowiedniom” wygrał je Donald Trump.



Właśnie w końcówce tego filmu jest taka scena jak syn bosa mafii nie chce kontynuować jego „misji” i mówi, że zainwestuje w wydawanie płyt, a ojciec każe sprawdzić jednemu ze swoich ludzi, czy to branża zyskowna.



Tamten wyjaśnia, że można na tym zarobić, ale o popularności płyty i utworów znajdujących się na niej, to „jednak ludzie decydują” i wtedy boss każe mu znaleźć tych ludzi i odpowiednio z nimi porozmawiać.



2. Wystarczyło popatrzeć wczoraj na twarze komentatorów telewizji CNN, a także komercyjnych telewizji w Polsce jak ogromnym zaskoczeniem dla nich było zwycięstwo Donalda Trumpa, trudno było im ukryć zdenerwowanie i wręcz złość, że Amerykanie tak wybrali.



Rzeczywiście media pisane i te elektroniczne, a także duża część amerykańskiego establishmentu postawiły od początku kampanii na Hillary Clinton i wspierali ją do ostatnich jej godzin bardzo zawzięcie.



Ba zdaniem mediów Donald Trump przegrał wszystkie trzy debaty wyborcze, był oskarżany przez media o molestowanie kobiet, miał obrazić mieszkających w USA Latynosów i Afroamerykanów, więc powinien przegrać z kretesem.



Zwycięstwo Donalda Trumpa spadło, więc na nich jak grom z jasnego nieba, trudno się jest z nim pogodzić, nie zmieniają jednak dotychczasowej retoryki i teraz zaczynają straszyć Amerykę i pozostałą część świata skutkami jego prezydentury.



3. Rezultat amerykańskich wyborów, czy też wcześniejsza referendalna decyzja Brytyjczyków o wyjściu Unii Europejskiej wręcz dobitnie przypominają politykom, że w demokracjach to jednak wyborcy decydują i czasami te decyzje zaskakują.



Wyborcy w ten sposób przypominają, że co jakiś czas przychodzi weryfikacja działań polityków i jeżeli ci ostatni nie realizują deklaracji, które składali w kampanii wyborczej, to nie mają szans na elekcję.



Do tej pory często politycy przy pomocy zagrywek PR-owskich i zmasowanej kampanii w mediach elektronicznych omijali takie rzetelne rozliczenia przez wyborców, ale rozwój mediów społecznościowych, jak coraz częściej widać, skutecznie zablokował takie tricki.



4. Przy okazji wyborów w USA przewodniczący Donald Tusk wpisem na jednym z portali społecznościowych, zrobił sobie spory kłopot w związku ze staraniami o drugą kadencję na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej.



Na klika dni przed rozstrzygnięciem amerykańskich wyborów zacytował wtedy jego zdaniem żartobliwe stwierdzenie swojej żony, która miała powiedzieć, „że jeden Donald w polityce wystarczy”.



Po wyborze Donalda Trumpa na prezydenta USA pojawiły się już w internecie memy, pokazujące jak, przewodniczący Donald Tusk prosi swoją żonę, żeby jak najszybciej ten wpis usunęła.

Zbigniew Kuźmiuk





10.11.2016, 8:40