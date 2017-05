Kuźmiuk: Ten wybór nie najlepiej wróży Francji

reklama

Dzisiejszą, drugą turę wyborów prezydenckich we Francji wygrywa Emmanuel Macron. Według różnych sondaży zdobył od 65 d0 66 procent głosów. Na Marine Le Pen zagłosowała nieco ponad 1/3 Francuzów – zebrała od 34 do 35 % głosów.

W wyborach udział wzięło 74 procent Francuzów. Wygląda na to, że wybrali mniejsze zło. Wybór ten komentowali już w programie „Minęła dwudziesta” europosłanka PO Julia Pitera, Adam Andruszkiewicz oraz Zbigniew Kuźmiuk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.

„Za fatalny stan gospodarki francuskiej w dużej mierze odpowiada on jako minister gospodarki. Jeśli słyszymy, że będzie kontynuacja, to Francji nie wróży to dobrze. (…) To nie najlepiej wróży Francji, która ma ogromne kłopoty gospodarcze”

- mówił Zbigniew Kuźmiuk.

Pitera natomiast twierdzi, że:

„To był jedyny dobry wybór. Trzech kandydatów było naznaczonych b. silnymi związkami z Rosją”

Trudno oceniać wybór Francuzów inaczej, aniżeli wybór „mniejszego zła”.

dam/TVP Info,Fronda.pl

7.05.2017, 21:00