Kuźmiuk: Polska nie może być traktowana przez kogokolwiek jak kolonia

1. Zakończenie rozmów przez ministerstwo rozwoju z francuską firmą Airbus Helicopters producentem śmigłowca Caracal w związku z brakiem możliwości porozumienia się w sprawie umowy offsetowej, wywołało burzę we Francji, ale także wręcz lawinę krytyki ze strony opozycji w Polsce.

Francuski prezydent Francois Hollande, który miał przybyć do Polski 13 października, odwołał wizytę, a media w tym kraju piszą wręcz o „nożu w plecy i podeptaniu Francji przez Polskę”.

Emocje są spore, ponieważ już w połowie następnego roku we Francji wybory prezydenckie, a o ogłoszeniu końca rozmów z polskim rządem firma Airbus Helicopters poinformowała o konieczności zwolnienia przynajmniej 3 tysięcy pracowników.

Także politycy Platformy i Nowoczesnej odsądzają rząd premier Szydło dosłownie „od czci i wiary” w związku z rezygnacją z zakupu Caracali, stwierdzając nawet, że właśnie straciliśmy właśnie potężnego francuskiego sojusznika.

2. Przypomnijmy tylko, że rząd PO-PSL w wyniku przetargu na helikopter dla polskiej armii, wybrał ofertę francuskiej firmy Airbus Helicopters i jej śmigłowiec Caracal, a odrzucił oferty amerykańskiej firmy Sikorsky i należącej do niej PZL Mielec, oferującej śmigłowiec S-70i Black Hawk i jego morską wersję Seahawk, a także oferta włosko - brytyjskiej grupy Augusta Westland i ich zakładów PZL Świdnik, oferujące helikopter AW149.

Przypomnijmy także, że śmigłowce amerykańskie znajdują się na wyposażeniu 22 armii świata w tym przede wszystkim armii amerykańskiej i przetestowane zostały w wielu konfliktach wojennych w tym w ostatnich latach w Afganistanie.

Z kolei te francuskie zaledwie w kilku krajach (poza Francją tylko w Brazylii, Meksyku, Malezji, Indonezji i Tajlandii), natomiast śmigłowiec ze Świdnika wchodzi do produkcji i w związku z tym jak określił go prezes tego zakładu Krzysztof Krystowski jest najnowocześniejszym produktem w tym segmencie uzbrojenia.

3. Ponadto należy podkreślić, że zarówno konsorcjum amerykańskie jak i konsorcjum włosko-brytyjskie mają swoje zakłady w Polsce, ci pierwsi zatrudniają w samym PZL Mielec około 2 tysięcy pracowników (u kooperantów kolejne kilka tysięcy), ci drudzy w PZL Świdnik około 6 tysięcy pracowników.

Z kolei zwycięzca przetargu nie miał natomiast żadnego zakładu w Polsce, zobowiązał się tylko, że na podstawie porozumienia z WZL w Łodzi, będzie montował w przyszłości śmigłowce Caracal.

Według prezesa Krystowskiego z PZL Świdnik w jego zakładach (i u kooperantów) powstaje aż 60% śmigłowca AW129, podobnie zaangażowanie zakładu w Mielcu, deklarowali Amerykanie przy budowie Black Hawk-ów w naszym kraju.

4.Wybór przez MON zarządzanego wówczas przez ministra Siemoniaka francusko- niemieckiego śmigłowca Caracal już w świetle tych faktów był co najmniej zastanawiający, zwłaszcza że z niejasnych powodów gwałtownie wzrosła jego cena.

Najpierw bowiem publicznie informowano, że zakup 70 śmigłowców dla polskiej armii będzie kosztował od 8 do 12 mld zł, później zakup zmniejszono do 50 śmigłowców, a miały one kosztować aż 13,5 mld zł, co oznacza, że podrożały przynajmniej o kilkadziesiąt milionów złotych za sztukę tuz przed rozstrzygnięciem przetargu.

Ponadto jak ujawnili wówczas posłowie Prawa i Sprawiedliwości z sejmowej komisji obrony narodowej 25 śmigłowców Caracal miało przylecieć do Polski z Francji, natomiast pozostałe 25 według zapewnień koncernu Airbus miało być montowane w Polsce (zapowiadana skala zwolnień w Airbusie potwierdza, że nawet to minimalne zobowiązanie Francuzów było na wyrost).

5. Wczoraj na konferencji prasowej ministrów Macierewicza, Kownackiego z ministerstwa obrony i Domagalskiego-Łabędzkiego z ministerstwa rozwoju, dowiedzieliśmy się, że Francuzi nie byli gotowi do przedstawienia oferty offsetowej wartości przynajmniej 13,5 mld zł (co wynika z polskiej ustawy offsetowej), co więcej nie spełniała ona celów określonych przez polski rząd.

Jak podkreślił wiceminister obrony Bartosz Kownacki (przedstawiciele tego resortu także brali udział w negocjacjach offsetowych), takie rozstrzygnięcie tej sprawy „jest dobrą lekcją dla tych wszystkich którzy chcą rozmawiać z polskim rządem i próbować przeciągać na swoją stronę warunki umowy”.

Po prostu Polska nie może być traktowana jak kolonia, a reakcja strony francuskiej ale także niestety także obecnej opozycji i części mediów w naszym kraju, dobitnie pokazuje, że takie nawyki przez ostatnie lata weszły w krew i jednym i drugim.

Zbigniew Kuźmiuk

9.10.2016, 9:43