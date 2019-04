Kuźmiuk: Brawo!!! Polska gospodarka pędzi naprzód

Po 3 miesiącach widać ciągle wzrost wpływów z podatku VAT w stosunku do roku ubiegłego, choć dochody z tego tytułu w 2018 roku były zaplanowane na bardzo wysokim poziomie (były one wyższe o 0,2 mld zł, czyli o 0,6%).

Z kolei dochody z podatku PIT były wyższe o 6 % w ujęciu rok do roku (tj. o ok. 0,8 mld zł), z podatku CIT były wyższe o 10,1 % r/r (tj. ok. 0,9 mld zł), z podatku akcyzowego i od gier były niższe o 3% (o ok. 0,5 mld zł), a z podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 3,3 % w ujęciu r/r.