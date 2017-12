Kuźmiuk po expose premiera: Spór - tak, wojna - nie

1. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił wczoraj niezwykle kompleksowe expose, czyli program działania Rady Ministrów na najbliższe dwa lata i poprosił Sejm o udzielenie jej wotum zaufania.

Mimo tego, że większość obserwatorów spodziewała się skoncentrowania się nowego rządu na sprawach gospodarki, premier Morawiecki, jako najważniejszy priorytet swojego rządu wymienił ochronę zdrowia i przypomniał, że parę tygodni temu została uchwalona ustawa o przeznaczeniu na ten cel aż 6% PKB do roku 2025, a więc o 1,5% PKB więcej w ciągu najbliższych 8 lat.

Przypomniał także, że już w tym roku poprzez nowelizację budżetu na 2017 rok, udało się przeznaczyć, aż 4 mld zł dodatkowych środków na skrócenie kolejek w newralgicznych obszarach (operacje zaćmy, stawów biodrowych), a także znaczące zakupy sprzętu medycznego.

Drugi priorytet, jaki wymienił to środowisko i czyste powietrze, jako wyzwanie cywilizacyjne, realizowane przez program walki ze smogiem polegający miedzy innymi na likwidacji ubóstwa energetycznego we współpracy z organizacjami pozarządowymi i samorządami lokalnymi.

Kolejne priorytety dotyczyły bezpieczeństwa energetycznego (Polska, jako hub gazowy), rozwoju infrastruktury (między innymi budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego), ale także infrastruktury komunikacyjnej w Polsce „powiatowej i gminnej”, budowy mieszkań na wynajem, cyfryzacji (premier Morawiecki sformułował to tak „od Polski papierowej do Polski cyfrowej”).

2. Duża część expose była poświęcona gospodarce, przy czym premier Morawiecki podkreślił konieczność jej odzyskiwania z rąk kapitału zagranicznego, czego wyrazem jest choćby repolonizacja banku Pekao S.A, czy kolejne transakcje odkupu aktywów energetycznych od firm francuskich i szwedzkich.

Tutaj premier przypomniał priorytet w postaci programu Mieszkanie plus (budowa przynajmniej kilkudziesięciu tysięcy mieszkań na wynajem rocznie), teraz realizowany w postaci pilotażu z udziałem kilkunastu samorządów.

Przy tej okazji premier Morawiecki przypomniał bardzo dobrą sytuację finansów publicznych mimo ogromnych wydatków na cele społeczne (70 mld zł w tym roku), w tym sukcesy w uszczelnianiu systemu podatkowego.

Ponad 30 mld zł dodatkowych wpływów z podatku VAT ( wzrost o ponad 20% w stosunku do roku ubiegłego), czy o 3 mld zł podatku CIT (wzrost o ponad 12% w ujęciu r/r), to osiągnięcia naprawdę zasługujące na podkreślenie.

Premier także dodał, że w tym roku po raz pierwszy od wielu lat nie dojdzie do powiększenia długu publicznego i była to reakcja na oskarżenia opozycji, że duże wydatki społeczne są realizowane kosztem zadłużania państwa.

3. Był także duży fragment expose poświęcony Europie i polskiemu członkostwu w Unii Europejskiej, premier podkreślił w tym kontekście konieczność budowy Europy Ojczyzn, a nie forsowaną ideę Stanów Zjednoczonych Europy.

Premier ujął to tak „polski kawałek na pewno doskonale pasuje do europejskich puzzli, ale nie wolno go tam wbijać na siłę” i stwierdzenie to daje nadzieję na ograniczenie napięć pomiędzy Polską a unijnymi instytucjami.

Naszym przesłaniem dla UE jest łączenie solidarności społecznej z dynamicznym rozwojem gospodarczym, co udało się w Polsce realizować przez ostatnie dwa lata (dodatkowe wydatki na cele społeczne w wysokości 70 mld zł i wzrost gospodarczy sięgający 5% PKB w III kwartale tego roku).

4. Ważnym przesłaniem całego expose było jednak nawoływanie opozycji do budowania wspólnoty, czego dobitnym wyrazem było stwierdzenie „ spór tak, wojna nie”.

To dobre przesłanie na okres świąteczny i noworoczny i jeżeli totalna opozycja, potrafi zrezygnować z tej totalności, to być może w roku 100-lecia odzyskania niepodległości, rozpocznie się proces budowania tej wspólnoty Polaków.

Zbigniew Kuźmiuk